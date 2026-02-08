Zwei Elfmeter und Díaz-Show: FC Bayern gewinnt Top-Spiel gegen Hoffenheim

München - Auch dank zwei Elfmetertoren hat Tabellenführer FC Bayern das Spitzenspiel in der Bundesliga am Sonntagabend gegen die TSG Hoffenheim deutlich mit 5:1 (3:1) für sich entschieden.

Luis Díaz schoss den Rekordmeister mit einem Dreierpack zum Sieg. © Sven Hoppe/dpa

Harry Kane brachte die Bayern unter den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann per Foulelfmeter in Führung (20.). Hoffenheims Innenverteidiger Kevin Akpoguma hatte zuvor nach Foul am bärenstarken Luis Díaz wegen einer Notbremse Rot gesehen.

Für Kane war es bereits der 23. Ligatreffer. Andrej Kramaric glich nach einem schweren Patzer von Manuel Neuer aus (35.). Der Engländer verwandelte jedoch auch seinen zweiten Strafstoß sicher (45.), erneut war Díaz gefoult worden. Der 29-Jährige war es dann auch, der mit drei Treffern (45.+2, 62., 89.) vor 75.000 Zuschauern für klare Verhältnisse sorgte.

Für Hoffenheim war es nach zuletzt fünf Siegen in Folge der erste Dämpfer des Jahres. Die Hoffnungen auf die Champions League leben bei der TSG trotzdem weiter, auch wenn in der Führungsetage seit Monaten Chaos herrscht. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker, der entmachtet werden soll, sprach direkt vor Anpfiff bei DAZN von einem "Kasperltheater".

Bayern-Trainer Vincent Kompany konnte gegen die TSG aus dem Vollen schöpfen und wie erhofft auch die unter der Woche angeschlagenen Neuer und Kane einsetzen.

Die Münchner, die zuletzt gegen Augsburg (1:2) und Hamburg (2:2) gepatzt hatten, waren von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht. Schnell ergaben sich Chancen, die Bayern benötigten aber einen Strafstoß zur Führung. Akpoguma riss den enteilten Díaz um.