Verspäteter Start in Gladbach: FC-Bayern-Bus steckt im Stau fest

Mönchengladbach/München - Stau auf dem Weg ins Gladbacher Stadion: Das Spiel FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach kann nicht wie geplant am Samstag um 15.30 Uhr starten.

Vincent Kompany (39) und seine Bayern stecken im Stau fest. © Sven Hoppe/dpa

Das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern muss später beginnen als geplant.

Weil der deutsche Fußball-Rekordmeister aus München auf dem Weg ins Stadion durch einen Stau aufgehalten wurde, wird die Partie um 15.45 Uhr statt um 15.30 Uhr beginnen.