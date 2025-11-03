Vertragsverlängerung von Neuer? Das sagt Bayern-Boss Dreesen dazu

München - In der Frage um die Zukunft von Manuel Neuer (39) im Tor des FC Bayern München sieht der Verein keine Eile geboten.

Wie lange ist er noch King im Kasten? Bayern-Keeper Manuel Neuer (39) ist nicht mehr der jüngste – und der FC Bayern ist für eine Post-Neuer-Zeit gewappnet. © Alexandra Beier/AFP

"Es spricht ganz viel für Manuel Neuer überhaupt, aber wir wollen uns aktuell auf den Sport konzentrieren. Das haben wir in anderen Fällen auch schon bei anderen Spielern gesagt", sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen (58). "Manuel hat überhaupt keinen Druck, und wir werden zu gegebener Zeit sprechen."

Seit dem Jahr 2011 hütet der frühere Schalker Neuer das Bayern-Tor – auch am Dienstag wird er im Champions-League-Gipfel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten stehen.

Im März wird der Münchner Kapitän 40 Jahre alt, zuletzt wurde wiederholt über eine weitere Saison für den deutschen Fußball-Rekordmeister spekuliert.

Immer wieder wurden auch Rufe laut, Neuer solle doch auch das WM-Tor der deutschen Nationalmannschaft im kommenden Sommer hüten.