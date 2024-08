Verzichtet Kimmich für den FC Bayern auf Millionen? Erste Gespräche zeigen klare Tendenz!

FCB-Sportvorstand Max Eberl (50) ist mit dem Verlauf der ersten Gespräche zufrieden. © Tom Weller/dpa

"Das erste Gespräch nach der EM war sehr, sehr positiv, sehr offen von beiden Seiten. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Dass Joshua für uns eine wichtige Rolle spielen soll, das ist so", sagte Eberl.

Und auch Kimmich äußerte sich positiv.

"Generell ist es ja schon so, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Alle meine Kinder sind hier geboren, wir haben hier gebaut", sagte er. Der 29-Jährige und seine Ehefrau Lina (32) sind im Januar dieses Jahres bereits zum vierten Mal Eltern geworden.

"Natürlich war die letzte Saison nicht so erfolgreich. Das ist nicht der Anspruch von Bayern München und auch nicht mein eigener Anspruch. Jetzt ist es schon so, dass ich sehr hungrig bin, voller Energie, was die neue Saison angeht", so Kimmich.

Ein weiterer Aspekt, der Kimmich überzeugen könnte: Der neue Trainer Vincent Kompany (38) plant offenbar mit ihm auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld. Zumindest kam Kimmich beim Freundschaftsspiel gegen Tottenham in der ersten Hälfte zusammen mit Aleksandar Pavlovic (20) zentral vor der Abwehr zum Einsatz.

"Generell haben wir viele gute Spieler auf der Position. Mal schauen, wie sich das am Ende dann aufstellt", kommentierte Kimmich.