Was läuft da zwischen Hansi Flick und Bayern München?

München - Wie weiter, FC Bayern München ? Nach den Niederlagen im Bundesliga -Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen ( 0:3 ) und am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Lazio Rom ( 0:1 ) steht Thomas Tuchel (50) im Mittelpunkt der Diskussionen - und ein möglicher Nachfolger schon parat?

Flick zurück zu Bayern? Fakt ist: so viele für Bayern verfügbare Trainer sind derzeit nicht auf dem Markt.

Anschließend ging Flick im Unfrieden zum DFB . Doch wie die SportBild am heutigen Donnertsag berichtet, sollen die damaligen Differenzen mit Klub-Patron Uli Hoeneß (72) inzwischen ausgeräumt sein.

Bayern München droht nach den jüngsten zwei Pleiten eine titellose Saison. Während viele Fans den Grund in der schlechten Kaderzusammenstellung sehen, fordern andere Anhänger den Kopf von Trainer Thomas Tuchel.

Was Flick entgegenkommen dürfte: Bayerns damaliger Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic (47), mit dem der vormalige Bundestrainer auf dem Kriegsfuß stand, ist nicht mehr da.

Zahavi? Da war doch was! Der Mann ist der Agent von Barça-Star Robert Lewandowski (35) und vertrat zu Bayern-Zeiten auch David Alaba (31).

Ob es so weit aber überhaupt kommt, hängt am Saisonausgang der Bayern und Thomas Tuchel: Intern soll die Ansage sein, dass der Trainer auf keinen Fall am Sonntag beim VfL Bochum (17.30 Uhr/DAZN) verlieren darf.