Wechselt dieser Bayern-Star jetzt zum FC Barcelona?

Der FC Bayern München will Marcel Sabitzer in diesem Sommer loswerden. Der FC Barcelona, Manchester United oder die AS Roma kommen infrage.

München - Gerade erst kehrte er aus seinem Urlaub an der südfranzösischen Küste zurück, geht es für Bayern-Star Marcel Sabitzer (29) demnächst nach Spanien? Werden in der kommenden Saison auf keinen Fall zusammenspielen: Serge Gnabry (27, l.) und Marcel Sabitzer (29, r.). © Sven Hoppe/dpa Zumindest soll seine Berateragentur Rogon ihn bei Barça angeboten haben. Nach unglaublichen 15 Jahren verlässt Sergio Busquets (34) die Katalanen. Die Klub-Legende verbringt seinen Fußballer-Abend in den USA bei Inter Miami CF. Für ihn suchen die Spanier nun Ersatz und dabei soll auch Sabitzer eine Rolle spielen. Der österreichische Nationalspieler soll dem Verein laut sport.es angeboten worden sein. Nach enttäuschenden eineinhalb Jahren in München wechselte der Mittelfeldspieler im Januar 2023 per Leihe zu Manchester United. FC Bayern München War es das für den FC Bayern München? Jetzt mischt auch PSG bei Osimhen mit! Dort fühlt sich der 1,77-Meter-Mann pudelwohl, kam aber auch nur auf elf Einsätze. Die letzten vier Liga-Spieler der Saison verpasste der einstige Star von RB Leipzig aufgrund einer Verletzung am Meniskus im Knie. Sein Comeback auf dem Rasen feierte Sabitzer am 17. Juni im EM-Qualifikationsspiel mit Österreich gegen Belgien (1:1). Bei Bayern wird er auf keinen Fall mehr eine Rolle spielen, besitzt in München aber noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025. FC Bayern will Marcel Sabitzer verkaufen, nicht erneut ausleihen Wohin zieht es den österreichischen Nationalspieler mit seiner Verlobten Katja Kühne (38)? © Sven Hoppe/dpa Der Deutsche Meister würde den Mittelfeld-Akteur gern verkaufen, die gewünschte Ablöse soll seinem Marktwert von geschätzten 20 Millionen Euro entsprechen.

Bekanntermaßen sind die Katalanen finanziell aber nicht auf Rosen gebettet, müssten schauen, ob sich diese Investition in Sabitzer lohnt. Während der Österreicher in Spanien vorgeschlagen wurde, hat ein anderer Klub ihn von sich aus ins Visier genommen: Die AS Roma von Star-Trainer José Mourinho (60) soll hohes Interesse an dem Mittelfeldspieler haben. FC Bayern München Geht doch noch was bei Kane? Spurs-Star sendet positive Signale an FC Bayern! Problem hierbei: Die Italiener streben laut Calciomercato eine Ausleihe an, wollen den Nationalspieler keinesfalls fest verpflichten.

Der FC Bayern ist aber auf einen Verkauf aus, unwahrscheinlich, dass sie sich auf eine erneute Ausleihe einlassen. Im Spiel ist aber auch noch Manchester United. Seine Verlobte Katja Kühne (38) mit Tochter Mary-Lou (4) waren in München geblieben. Man darf gespannt sein, wo die Familie nun gemeinsam hinzieht, sollten die Bayern in Sachen Verkauf Ernst machen.

