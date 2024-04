Tauschgeschäft? FC Bayern hat Auge auf Star von Real Madrid geworfen!

München - In der Champions League bekommt es der FC Bayern im Halbfinale mit Real Madrid zu tun. Auch hinter den Kulissen könnten beide Vereine bald mit harten Bandagen kämpfen. Es scheint sich ein Tauschgeschäft anzubahnen!

Ferland Mendy (28, 2.v.r.) von Real Madrid soll in den Fokus zahlreicher Spitzenteams gerückt sein - unter anderem in den des FC Bayern. © Fayez Nureldine/AFP

Denn einem aktuellen Bericht der französischen Sportzeitung L'Équipe zufolge sind die Münchner offenbar sehr an Ferland Mendy (28) interessiert.

Der Linksverteidiger der Spanier könnte demnach im Rahmen eines Tauschgeschäfts den Weg an die Säbener Straße finden. Involviert in ebenjenes wäre Alphonso Davies (23), bei dem die Verhandlungen bezüglich eines neuen Vertrags zuletzt massiv ins Stocken geraten sind. Der Kanadier ist aktuell nur bis zum Sommer 2025 an die Münchner gebunden.

Davies liegt laut Sportvorstand Max Eberl (50) ein "konkretes, wertschätzendes Angebot" vor. Die Entscheidung, dieses entsprechend anzunehmen oder abzulehnen, liege nun auf der Spielerseite.

Angesichts der kurzen Laufzeit gibt es aus Sicht der Bayern lediglich zwei realistische Optionen: Entweder der Verteidiger verlängert oder er wird im Sommer verkauft.