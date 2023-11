"Wenn ich Kane sehe, muss ich kotzen": Bayern-Erfolg macht diesen Star fertig

München - Englische Fußballfans haben es gerade schwer. Den besten englischen Stürmer ausgerechnet in Deutschland spielen zu sehen, ist sicher alles andere als leicht. Richtig hart wird es aber, wenn man Manchester-United-Fan ist, so wie Rio Ferdinand (45).

Rio Ferdinand (45) muss es sehr wehtun, wie sein Ex-Klub Manchester United nicht in die Pötte kommt. © ANDREW YATES / AFP

Der 81-fache englische Nationalspieler, der selbst von 2002 bis 2014 für die Red Devils auf dem Platz stand, ließ in seinem Podcast "Vibe with FIVE" am Dienstag tief in seine Gefühlswelt blicken.



Denn jeder Treffer von Harry Kane (30) ist auch ein Treffer ins Herz des ehemaligen Innenverteidigers. Hintergrund ist, dass der 30-jährige Bayern-Star auch auf der Wunschliste von ManUnited-Coach Erik ten Hag (53) stand.

Doch der englische Rekordmeister ist früh aus dem Poker um "Hurricane" ausgestiegen und schlussendlich landete der vierfache Familienvater in München, wo eine unglaublich erfolgreiche Serie begann.

Der 30-Jährige hat nach elf Spieltagen jetzt schon mehr Tore erzielt als die beiden Bundesliga-Torschützenkönige der vergangenen Saison, Niclas Füllkrug (30) und Christopher Nkunku (26), die jeweils 16 Treffer erzielten.

Kane durfte bereits 17-mal jubeln. Dreimal gelang dem 100-Millionen-Euro-Mann sogar ein Hattrick. Zuletzt gegen den Vizemeister aus Dortmund.