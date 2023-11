Wer hat, der Kane: Dafür gibt der Bayern-Star täglich 11.500 Euro aus

München - Harry Kane (30) ist sportlich in München mehr als nur angekommen. Mit 14 Toren in 17 Pflichtspielen läuft es für den Engländer bei den Bayern gut, aber ob ein Heimatgefühl aufkommt? Der Torjäger wohnt in München immer noch im Hotel!

Wie The Sun berichtete, sucht der Bundesliga-Rekordtransfer noch immer eine Bleibe in München und ist deshalb im Nobelhotel "Vier Jahreszeiten Kempinski" untergebracht.

Das "Vier Jahreszeiten Kempinski" ist eine der besten Adressen in München. Dementsprechend aber auch sehr teuer. © IMAGO / imagebroker

Kane und seine Frau Katie Goodland (30), die sich beide seit der Grundschule kennen, haben vier Kinder, und die brauchen Platz!

Eine anonyme Quelle berichtete gegenüber The Sun: "Harry Kane ist ein Familienvater, daher muss es eindeutig Priorität haben, einen Ort zu finden, an dem er mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen sein kann."

Vermutlich ist es aber selbst als Multimillionär nicht so leicht, in München eine angemessene Bleibe zu finden. Die Ansprüche dürften auch hoch sein. Denn in Tottenham bewohnte der Superstar mit seiner Frau und damals noch drei Kindern eine Villa in Nord-London, die fast 20 Millionen Euro wert gewesen sein soll.

Geplant ist laut der Quelle der britischen Zeitung, eine Luxusvilla im Edelviertel Grünwald zu ergattern. Die Preise dort bewegen sich ebenfalls im zweistelligen Millionenbereich.

Im vergangenen Monat soll Kane ein Traumhaus besichtigt haben. Kostenpunkt der Miete: 80.000 Euro pro Monat - und damit deutlich günstiger als das Kempinski.