"Werden noch härter arbeiten": Bayern zufrieden nach Meister-Gipfel gegen Leverkusen – Sorge um Kane

"Wenn wir so weiterspielen, wie wir es in den vorherigen Spielen schon gezeigt haben, genauso wie wir es heute gegen Leverkusen gezeigt haben, dann stimmt uns das zuversichtlich auf die Saison", sagte Kapitän Manuel Neuer.

In der Tabelle bleiben die unter Vincent Kompany weiter ungeschlagenen Bayern mit 13 Punkten an der Spitze. Leipzig ist Zweiter (11), Leverkusen belegt Rang drei (10).

"Bei uns geht es in die positive Richtung. Wir werden noch härter arbeiten und weitermachen", sagte Pavlovic.

Nachdem sein Fehler letztlich das 0:1 durch Robert Andrich (31.) eingeleitet hatte, glich der 20-Jährige per Traumtor wenig später aus (39.).

Jung-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic rückte im Topspiel zwischen Rekordmeister und Meister vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena besonders in den Fokus.

Harry Kane musste gegen Bayer Leverkusen vorzeitig runter. Wie übel es den Stürmer erwischt hat, ist noch unklar. © Alexandra Beier/AFP

Der langjährige Nationaltorhüter ist nach Oberschenkelproblemen zurück. Es gibt aber neue Sorgen – um Torjäger Harry Kane. Der 31-Jährige bekam einen Schlag auf den linken Knöchel ab und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

"Alles gut", beschwichtigte Kane. "Es tut ein bisschen weh. Aber ich denke, es ist okay." Eine Untersuchung soll am heutigen Sonntag Klarheit bringen.

Am Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Aston Villa will Englands Nationalmannschaftskapitän dabei sein. Noch muss der FC Bayern bangen.

Am Mittwoch wollen die Münchner nach dem ersten nicht gewonnenen Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany wieder als Sieger auftrumpfen.

"Die Art und Weise, und das ist das, was am langen Ende zählt, und wie wir jetzt und die letzten Wochen gespielt haben, und so eine Dominanz haben – das ist schon erst mal ein ganz, ganz großer Schritt", sagte Eberl, "und wenn wir diese Art und Weise weiterspielen, dann wirst du auch deine Siege einfahren."