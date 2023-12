Winterfahrplan für bessere zweite Saisonhälfte steht: So startet der FC Bayern ins kommende Jahr

Trainer Thomas Tuchel (50) und seine Spieler vom FC Bayern München konnten in der ersten Saisonhälfte die Ansprüche nicht ganz erfüllen. © Sven Hoppe/dpa

Das gilt auch für die Erholungsphase für die Spieler und das Trainerteam des Rekordmeisters. Bereits am 2. Januar lädt Coach Thomas Tuchel (50) an der Säbener Straße zum ersten Mannschaftstraining.

Los geht es um 16 Uhr - und zwar öffentlich. Wer sich als Fan also selbst ein Bild von der Stimmung innerhalb der Truppe machen will, kann dies tun.

Wenige Tage später rollt dann nicht einfach nur der Ball, sondern es steht auch ein Gegner auf dem Feld. Als Generalprobe vor dem Kräftemessen mit der TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga am 12. Februar (20.30 Uhr) treffen die Roten am 6. Januar um 15.30 Uhr im St. Jakob-Park auf den FC Basel.

Doch das ist längst nicht alles, was dafür sorgen soll, dass die zweite Saisonhälfte besser verläuft als die erste, die von Frustmomenten geprägt war.

Denn nach dem Duell mit den Kraichgauern geht es für Superstar Harry Kane (30) und Co. vom 14. bis zum 18. Januar nach Faro. In Portugal stehen laut den Verantwortlichen der Münchner vor allem Teambuilding-Maßnahmen auf dem Programm, um nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal zumindest in der Liga und der Champions League zu überzeugen.