Abgesagt! FC Bayern gegen Union Berlin findet nach Winter-Chaos nicht statt

Durch den heftigen Wintereinbruch in Bayern – vor allem auch in München – sind sämtliche Verkehrsverbindungen enorm eingeschränkt.

Der Rasen selbst in der Allianz-Arena verfügt über eine Rasenheizung und wäre grundsätzlich bespielbar gewesen.

Bei den Gästen von Union Berlin wurde die Meldung über die Spielabsage zuerst offiziell verkündet. "Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation" machten eine Absage "unumgänglich" begründete der FC Bayern später in einer Mitteilung, warum das Spiel ausfällt.

Grund dafür ist das Wetter-Chaos , das über die bayerische Landeshauptstadt an diesem Wochenende eingebrochen ist.

Zeitweise wurde auch der Flugverkehr eingestellt, die Deutsche Bahn kann in manchen Gebieten nicht einmal Schienenersatzverkehr einsetzen. Die Polizei bittet die Bürger in Oberbayern, zu Hause zu bleiben. Bis 6 Uhr morgens gab es bereits über 200 Feuerwehreinsätze – allein in München.