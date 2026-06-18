Wird der FC Bayern schwach? Real Madrid ist bei Michael Olise zu astronomischer Ablösesumme bereit
Müchen/Madrid - Kann der FC Bayern auch bei diesen Summen noch "Nein" sagen?
Wie die spanische "AS" berichtet, lässt Real Madrid bei Michael Olise (24) nicht locker. Beim WM-Auftaktspiel der Franzosen gegen Senegal (3:1) zauberte der Flügelspieler erneut und bereitete zwei Tore vor.
Dem Bericht zufolge sollen die Königlichen bereit sein, mindestens 150 Millionen Euro für Olise nach München zu überweisen.
Spektakulär: Intern sollen sogar Angebote in Höhe von über 200 Millionen Euro diskutiert werden!
Damit hat der Transfer das Potenzial, den Neymar-Wechsel von Barcelona zu Paris Saint-Germain im Jahr 2017 von der Spitze abzulösen: PSG zahlte damals eine Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro plus Handgeld – bis heute ist das ein "Weltrekord".
Der FC Bayern will Olise auf keinen Fall ziehen lassen. Allerdings könnte der Deutsche Rekordmeister Probleme bekommen, wenn er dem 24-Jährigen einen Wechselwunsch verweigert und gleichzeitig so viel Geld geboten bekommt.
Die Lösung: eine vorzeitige Vertragsverlängerung – inklusive einer ordentlichen Gehaltserhöhung.
FC Bayern will Michael Olise langfristig binden: Mega-Gehalt winkt
Laut Transfer-Insider Nicolò Schira planen die Verantwortlichen an der Säbener Straße genau das. Demnach will man bereits nach der WM mit ersten Vorbereitungen und Gesprächen beginnen.
Und das, obwohl der Franzose noch bis 2029 vertraglich an den Verein gebunden ist. Laut Schira streben die Bayern eine Verlängerung bis 2031 an.
Für die frühe Unterschrift soll der 24-Jährige reichlich belohnt werden. Aktuell soll Olise zwischen 16 und 17 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen verdienen. Laut Schira könnte Olise bei einer Vertragsverlängerung in die Gehaltsliga von Bayern-Spitzenverdiener Harry Kane (32) aufsteigen. Der Engländer bezieht ein jährliches Gehalt von rund 25 Millionen Euro.
Am Ende wird also Olise selbst entscheiden müssen, ob er seine sportliche Zukunft in München oder bei Real Madrid sieht.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa