Bayern-Profi Lennart Karl endlich volljährig: Das gab's zum Geburtstag

München - Lennart Karl weiß die Vorzüge der Volljährigkeit zu schätzen. "Das ist schon etwas Besonderes", sagte der seit Sonntag 18 Jahre alte Fußballprofi des FC Bayern München .

Lennart Karl (18) darf wohl bis 2029 beim FC Bayern bleiben. © Sven Hoppe/dpa

"Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht, dadurch fühlt man sich einfach ein bisschen freier, auch wenn mir meine Eltern immer noch sagen, was ich machen soll und was nicht", so Lennart in einem Interview des "Kicker". "Insgesamt wird man unabhängiger."

In dem Gespräch verriet Karl auch, dass er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang keinen Kontakt gehabt habe. Der U21-Nationalspieler gilt nach seinen starken Leistungen in dieser Saison für die Münchner auch als Kandidat für das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

"Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben - nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen. Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren."