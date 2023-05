Zu wenig Kohle für neue Topstars? Matthäus zweifelt an großen Bayern-Investitionen

Hat sich der FC Bayern verkalkuliert? Lothar Matthäus (62) wirft dem Verein eine fehlerhafte Transferpolitik vor. © Sven Hoppe/dpa

Zwar hätten die Münchner in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit "sehr viel Geld in die Hand genommen und die Probleme beseitigt", sagte der Fußball-Rekordnationalspieler dem "Spiegel".

Aktuell sei aber die Frage: "Ist dieses Geld jetzt auch da? Nach der Pandemie, nach einigen Jahren ohne durchschlagenden Erfolg in der Champions League? Nach einigen Fehlinvestitionen?"



In einer turbulenten Saison scheiterten die Bayern im DFB-Pokal und in der Champions League jeweils im Viertelfinale.

Ins Bundesliga-Saisonfinale am Samstag gingen die Münchner nach zuletzt zehn Meistertiteln in Serie nur als Zweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund. "Beim FC Bayern stimmt das Gesamtkonstrukt nicht mehr", sagte Matthäus.

Der 62-Jährige setzt darauf, dass sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) und der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge (67) nun in eine mögliche Neuaufstellung des Klubs einmischen.