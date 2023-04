Berliner AK erlebt sein blaues Wunder: Carl Zeiss Jena demontiert Hauptstadt-Klub

Berlin/Jena - Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat sich am Freitagabend in der Staffel Nordost mit sage und schreibe 8:1 beim Berliner Athletik Klub durchgesetzt. Bereits zur Pause führte das Team aus Thüringen mit 4:1.

Mister "Kunstvoll": Jenas Lukas Lämmel (25) traf zum wiederholten Male auf besondere Art und Weise. © Imago/Matthias Koch/Montage

"Ich freue mich. Das ist ein brutaler Auswärtssieg, den wir hier eingefahren haben", sagte FCC-Coach René Klingbeil nach dem Spiel gegenüber Ostsport.TV.

Allerdings räumte der 42-Jährige auch ein: "Das konnte man so jetzt nicht erwarten. Das ist ja immerhin eine Mannschaft, die in der Hinrunde sehr, sehr weit oben stand." Dennoch sei der Plan aufgegangen und man habe sich für "sehr, sehr harte Arbeit" belohnt. Dabei spielte Klingbeil insbesondere auf die ersten 20 Minuten an.

Zu diesem Zeitpunkt führten die in Blau gekleideten Kicker von den Kernbergen bereits mit 3:0. Jan Dahlke hatte den munteren Torreigen mit einem wuchtigen Kopfball nach Ecke in der 5. Minute eröffnet. In der 13. Minute war es dann Berlins Yamada, der die Kugel unglücklich ins eigene Netz bugsierte. Das dritte Tor besorgte schließlich erneut Dahlke per Kopf (15.).

Nach dem Gegentreffer von Yajima (25.) zum 1:3 mag manch einer gedacht haben: "Okay, jetzt können wir das hier ein bisschen halten, im Idealfall noch was Zählbares draus machen." Aber nein! Nur acht Minuten später traf Pasqual Verkamp zum 1:4. Das war dann auch der Halbzeitstand.

In Durchgang zwei wurde es nicht besser für die Berliner. Kurz nach Wiederanpfiff verlor der 23-jährige Patrick Sussek die Nerven, nachdem er am Trikot gezogen wurde. Schiedsrichter Lars Albert zeigte dem bereits verwarnten Sussek Gelb-Rot.