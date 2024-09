Vom Erzrivalen gedemütigt: Zwei Ex-RWE-Kicker trumpfen in Jena groß auf

Jena - Carl Zeiss Jena bleibt das Maß der Dinge in Regionalliga Nordost. Der FCC demontiert den FC Rot-Weiß Erfurt im Thüringenderby - auch dank zwei Ex-RWE-Spielern.

Weinhauer setzte damit seinen unfassbaren Lauf fort. Für ihn ist es bereits sein 11. Saisontor gewesen - am sechsten Spieltag! Im RWE-Dress hatte er in 51 Pflichtspielen acht Treffer erzielt.

Weinhauer eröffnete das Derby und köpfte nach einem krassen Torwartfehler von RWE-Schlussmann Lorenz Otto den Ball in der 12. Minute zur Führung in den Kasten. Aus Respekt vor seinem alten Arbeitgeber ersparte sich der 23-Jährige den Jubel. Die über 12.200 Zeiss-Fans jubelten dagegen umso frenetischer.

Darüber hinaus ist es an Ironie fast nicht zu überbieten, dass mit Erik Weinhauer und Kay Seidemann zwei ehemalige RWE-Kicker einen erheblichen Anteil am Höhenflug des FCC haben. Auch im Derby trumpfen die beiden Neuzugänge auf.

Auch vom großen Rivalen aus Erfurt ließen sich die Männer aus den Kernbergen nicht stoppen. Die 108. Auflage des ewig jungen Duells wurde mit Spannung erwartet, am Ende war es jedoch eine Machtdemonstration des FCC.

Das Ernst-Abbe-Sportfeld war mit knapp 12.500 Zuschauern ausverkauft. Rund 2500 Plätze mussten als Pufferzone frei bleiben. © Christian Rüdiger

Weinhauer musste in der Halbzeitpause ausgewechselt. Er blieb mit dickem Fuß in der Kabine. Für ihn kam Kay Seidemann.

Der 24-Jährige wirkte gegen seinen Ex-Klub sehr motiviert und setzte zu zahlreichen Tempoläufen an. In der dritten Minute der Nachspielzeit belohnte er sich für seinen Aufwand und traf zum 5:1 Endstand. Für ihn war es sein zweites Saisontor. In der Folge wurde Seidemann vom allen FCC-Fans gefeiert - auch die Ultras jubelten über seinen Treffer.

Bei der anschließenden Feierrunde ging er jedoch nicht in die Südkurve zu den Ultras. Stattdessen ließ er sich von restlichen Fans - die ihn inzwischen ins Herz geschlossen haben - feiern.