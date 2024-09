Carl Zeiss Jena mit riesigen Verletzungssorgen vor dem Derby gegen Erfurt

Jena - Vor dem Thüringenderby am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gegen Erzrivale Rot-Weiß Erfurt wird Carl Zeiss Jena vom Verletzungspech heimgesucht.

Justin Petermann (25, l.), Cemal Sezer (28, M.) und Elias Löder (24, r.) werden dem FCC wochen- bzw. monatelang fehlen. © Screenshot/FC Carl Zeiss Jena

Der FCC, der ungeschlagen und ohne Punktverlust an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost thront, muss auf fünf Stammspieler verzichten!

Am schmerzhaftesten wiegen hierbei die Ausfälle von Elias Löder und Cemal Sezer. Das Sturmduo erzielte in der vergangenen Saison zusammen 35 Tore. Löder wurde mit 25 Saisontreffern sogar Torschützenkönig der Regionalliga-Nordost-Spielzeit '23/24.

Die beiden Ausnahmekönner werden dem FCC monatelang fehlen. Löder hatte sich am dritten Spieltag beim 3:1-Erfolg in Greifswald einen Knöchelbruch zugezogen. Sturmkollege Sezer erwischte es bei der knappen 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. In einem Zweikampf mit Jonathan Tah erlitt Sezer eine Patellasehnenluxation. Beide werden bis Ende des Jahres ausfallen. Der einzig fitte Mittelstürmer ist derzeit nur noch Eigengewächs Benjamin Zank (20).

Weiterhin muss der aktuelle Spitzenreiter im Mittelfeld auf Justin Petermann verzichten. Der 25-Jährige, Taktgeber und unumstrittene Stammkraft im Zentrum, wird nach einem Außenbandanriss im Knie noch mehrere Wochen fehlen.

Linksverteidiger Justin Smyla ist ebenfalls noch mehrere Spieltage von einem Comeback entfernt. Der 20-Jährige kuriert einen Außenbandriss im Sprunggelenk aus. Verteidiger Maurice Hehne wird nach seinem in der Vorsaison erlittenen Kreuzbandriss Anfang November zurückerwartet.