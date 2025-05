Körper wie eine Maschine: Carl Zeiss Jena holt Sturmtank von Ligakonkurrent

Jena - Der FC Carl Zeiss Jena bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Saison und hat einen neuen Stürmer verpflichtet.

Alles in Kürze

Manassé Eshele (26) wird in der kommenden Saison für den FC Carl Zeiss Jena auflaufen. © FC Carl Zeiss Jena

Der Tabellenfünfte der abgelaufenen Regionalliga-Nordost-Saison gab am Freitagmittag die Verpflichtung von Manassé Eshele (26) bekannt. Die Thüringer besetzen die Stürmerposition neu und reagieren damit auf den Abgang von Benjamin Zank (20) zu Viktoria Köln.

"Manassé bringt mit seiner Körpergröße und seiner enormen Physis genau die Attribute mit, die in der Offensive gefragt sind. Er ist ein klassischer Zielspieler mit Wucht, Präsenz und Durchsetzungsvermögen - ein 'Neuner', den man immer seltener findet", sagte FCC-Trainer Volkan Uluc (55) zur Verpflichtung des 26-Jährigen.

Laut Klubangaben unterschrieb Eshele einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag an den Kernbergen. Der 1,90 Meter große Mittelstürmer bringt massig Regionalliga-Erfahrung mit. Während er in der Regionalliga Nordost bislang 127 Einsätze auf seinem Konto hat, lief er in der Regionalliga Südwest sowie der Nordstaffel 22 Mal bzw. sechsmal auf.

In der vergangenen Saison ging er zunächst für die VSG Altglienicke (drei Treffer) auf Torejagd, ehe er sich zur Winterpause dem Halleschen FC (vier Tore) angeschlossen hatte.