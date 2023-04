Carl Zeiss Jena: Stadionneubau wird um knapp drei Millionen Euro teurer

Jena - Das neue Stadion von Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena nimmt immer mehr Formen an. Für den Aus- bzw. Neubau des Ernst-Abbe-Sportfeldes steht nun mehr Geld zur Verfügung.

In dem Stadion wurde eine Membranfassade verbaut. Damit wandeln die Thüringer auf den Spuren des legendären des Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. © Screenshot/twitter/fccarlzeissjena

Der Stadtrat genehmigte am Mittwoch einen millionenschweren Nachschlag für den Stadionbau, wie der MDR berichtet.

Wegen der gestiegenen Baukosten sollen nochmal 2,77 Millionen Euro in den Bau der neuen Fußballarena fließen - 500.000 Euro davon in eine neue, klimafreundliche Rasenheizung. In den Bau des neuen Thüringer Fußballtempels werden mehr als 50 Millionen Euro investiert. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen mit rund 34 Millionen Euro kalkuliert.

In puncto Rasenheizung schreibt der MDR, dass diese bereits im kommenden Sommer ausgetauscht werden soll. Die neue Rasenheizung werden anschließend gleich eingebaut. Dabei setzt der FCC auf Klimafreundlichkeit, denn die aktuelle Heizung unter dem Rasen ist noch intakt. Allerdings wird sie mit Fernwärme und dem Frostschutzmittel Glykol betrieben. Entsteht ein Leck, kann dies umweltschädlich sein.

Die neue Rasenheizung dagegen soll auf dem Prinzip einer Wärmepumpenheizung basieren, heißt es. Bedeutet: im Sommer wird der Rasen gekühlt und im Winter beheizt.