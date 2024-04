Hochspannung im Ost-Duell: Ex-Jenaer sticht Carl Zeiss ganz kurz ins Herz!

Jena - Mit großen Augen guckte der Fußballosten auf das Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus am Freitagabend. In dem brisanten Duell vor fast 8000 Zuschauern, davon 1000 Cottbusern, ging es auf und neben dem Platz heiß her - ein stimmungsvolles Spiel endete 1:1 (0:0).