Schock-Diagnose für Carl Zeiss Jena: Abwehrchef Hehne fällt sehr lange aus

Jenas Abwehrspieler Maurice Hehne (26) hat sich beim Auswärtsspiel gegen Chemie Leipzig einen Kreuzbandriss zugezogen. © imago / Picture Point

Wie der Klub am Montagnachmittag in einer Mitteilung erklärte, zog sich der 26-Jährige beim gestrigen Auswärtsspiel gegen die BSG Chemie Leipzig (2:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu.

Der Defensivallrounder muss operiert werden und wird dem dreimaligen DDR-Meister mehrere Monate fehlen.

Hehne, der in Pößneck geboren wurde, war in der Schlussphase ohne Gegnereinwirkung unglücklich mit dem rechten Bein aufgekommen. Der Abwehrspieler griff sich sofort ans Knie und musste minutenlang auf dem Spielfeld im Alfred-Kunze-Sportpark behandelt werden. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und gestützt von zwei Betreuern des FCC schaffte es Hehne auf die Ersatzbank.

Nach dem Spiel hatten die Verantwortlichen der Thüringer schon ein ungutes Gefühl. "Er wird uns lange fehlen", prognostizierte Jenas-Cheftrainer Henning Bürger (54). Knapp 24 Stunden später bestätigten sich nun die Befürchtungen.

Hehne, der in der Jugend bereits sieben Jahre (2006 bis 2013) für Carl Zeiss spielte, kehrte 2021 zurück zum FCC. In dieser Saison stand er in 26 Ligaspielen auf dem Platz.