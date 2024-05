Carl Zeiss Jena verliert Burim Halili an Drittliga-Absteiger Halle

Burim Halili (26) wird sich ab Sommer seinem Ausbildungsverein - dem Halleschen FC - anschließen. © IMAGO / Karina Hessland

Wie der Fußball-Regionalligist am Donnerstag mitteilte, möchte sich der Innenverteidiger eine neue sportliche Herausforderung bei einem anderen Verein suchen. Halilis Vertrag läuft zum Ende dieser Saison aus.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Abwehrspieler in der Regionalliga Nordost bleiben und sich Drittliga-Absteiger Halle anschließen. Der 26-Jährige wird damit zu seinem Jugendverein zurückkehren. Bereits von 2005 bis 2017 durchlief der 1,92-Meter-Mann sämtliche Nachwuchsmannschaften.

Für Carl Zeiss stand Halili insgesamt drei Saisons auf dem Rasen. In diesem Zeitraum kam er auf insgesamt 79 Pflichtspiele (6 Tore und 2 Vorlagen) für die Thüringer. Seinen 80. Einsatz könnte er allerdings noch feiern. Am kommenden Samstag (11.45 Uhr) trifft der FC Carl Zeiss Jena im Finale des Thüringenpokals auf den ZFC Meuselwitz.

Ob Halili von Beginn an spielt, ist noch fraglich. Der Abwehrrecke feierte am vergangenen Wochenende am letzten Spieltag der Regionalliga-Nordost-Saison 2023/2024 gegen den FC Eilenburg (2:0) sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause.