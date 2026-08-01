Entscheidung gefallen! So viele Gästetickets erhält Rot-Weiß Erfurt für das Derby gegen Jena

Jena - Das hochbrisante Thüringenderby zwischen Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt am 9. August wird wieder unter Normalbedingungen stattfinden können.

Wegen des reduzierten Gästekontingents hatten die Erfurter alle 800 Tickets zurückgegeben und waren im Stadion nur mit einem Mittelfinger präsent. © IMAGO / Funke Foto Services

Wie der FCC am Samstag mitteilte, werden die Erfurter 1400 Tickets für den Gästeblock erhalten. Eine Einschränkung auf 800 Eintrittskarten wie beim vergangenen Derby Mitte Mai sei nicht notwendig.

Darauf haben sich die zuständigen Sicherheitsträger im Vorfeld der finalen Sicherheitsberatung am kommenden Montag verständigt, hieß es. Die zur Verfügung stehende Gästekapazität wird somit nahezu vollumfänglich nutzbar sein.

"Der FCC begrüßt diese gemeinsame Einschätzung und versteht sie als positives Signal für die weitere Zusammenarbeit aller Beteiligten".

Der FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt waren letztmalig am 34. Spieltag der vergangenen Saison aufeinandergetroffen. Das Spiel hatte im Vorfeld für mächtig Gesprächsstoff gesorgt, weil die Stadt per Auflagenbescheid das Gästekontingent um knapp die Hälfte auf 800 Tickets für die RWE-Anhänger reduziert hatte.

Aus Protest gegen diese Entscheidung hatten die Rot-Weißen die kompletten 800 Eintrittskarten zurückgegeben. Somit waren bei diesem Spiel der beiden Erzrivalen keine Gästefans in der ad hoc arena im Ernst-Abbe-Sportfeld gewesen.