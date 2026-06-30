FCC-Legende beendet erst Karriere unter Tränen und wechselt dann zu einem großen Ostklub

Justin Schau (27) soll künftig mit seiner Erfahrung die U21 von Dynamo Dresden leiten. © Jacob Schröter/dpa

Nur wenige Wochen nach seinem Rücktritt ist die FCC-Legende wieder zurück im Fußballgeschäft - allerdings nicht in Jena. Wie am Dienstag bekannt wurde, schließt sich der 27-Jährige der U21 von Dynamo Dresden an. Die zweite Mannschaft des Zweitligisten wird in der kommenden Saison in der NOFV Oberliga Süd spielen und damit nur eine Spielklasse tiefer als der FC Carl Zeiss Jena.

Wie Dynamo mitteilte, soll Schau die entstandene Lücke nach dem Abgang von Kapitän Paul Milde (31) schließen. In seiner Jugend hatte der frisch gebackene Neuzugang bereits für die U19 der SGD gekickt.

Erst im Mai dieses Jahres hatte der gebürtige Jenaer sehr überraschend das Ende seiner Profikarriere verkündet.

Als ausschlaggebenden Grund nannte der Mittelfeldspieler körperliche Schwierigkeiten. "Mein Körper hat mir klare Signale gesendet, dass ich mit der Intensität, die mein Spiel ausmacht, nicht weiter Fußball spielen kann und mit dem Leistungsfußball aufhören muss", hatte Schau mitgeteilt. Der ursprünglich bis 2028 laufende Vertrag war daraufhin vorzeitig aufgelöst worden.