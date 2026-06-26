Transfer-Wahnsinn! Carl Zeiss Jena holt seine geliebte Torgranate zurück

Jena - Ein Transfer mit Ansage! Der FC Carl Zeiss Jena hat einen alten Bekannten zurück ins Paradies geholt.

Trotz seiner zehn Saisontore konnte Elias Löder (26) den Abstieg der Ulmer nicht verhindern. Nun kehrt er zurück zum FC Carl Zeiss Jena. © IMAGO / Lucca Fundel

Nach einem einjährigen Intermezzo in der 3. Liga beim SSV Ulm 1846 ist Elias Löder zurück beim FCC. Der 26-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, wie der Vizemeister der Regionalliga Nordost am Freitag mitteilte.

"Ich freue mich jetzt riesig darauf, wieder im Paradies auf dem Platz zu stehen, bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Gesichter kennenzulernen und natürlich Verantwortung zu übernehmen", wird der gebürtige Wernigeröder in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Löder spielte bereits von 2023 bis 2025 für Carl Zeiss und erzielte in 54 Pflichtspielen 35 Tore. In der Saison 2023/2024 war er mit 25 Treffern sogar Torschützenkönig gewesen.

Seine Treffsicherheit hatte der Offensivmann dann auch in Ulm unter Beweis gestellt, wo er mit zehn Toren der gefährlichste Angreifer in Reihen des Drittliga-Absteigers gewesen war.

Jenas neuer Cheftrainer Marco Grote (53) bezeichnete Löder als "Top-Verstärkung". Neben seiner Stationen in Jena und Ulm war der Angreifer auch für den Halleschen FC (39 Spiele, acht Tore) und Germania Halberstadt (33 Spiele, elf Tore) aktiv gewesen.