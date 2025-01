Erkrankung überstanden! Jena-Coach Bürger kehrt zurück

Henning Bürger (55) ist nach überstandener Erkrankung zurück an der Seitenlinie des FC Carl Zeiss Jena. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Regionalligist in einer Mitteilung erklärte, wird Bürger zum Trainingsauftakt (6. Januar) seiner Aufgabe als Cheftrainer wieder nachgehen.

Der ehemalige Fußballprofi hatte sich Ende November - nach dem 2:1 Erfolg im Thüringenpokal gegen Einheit Rudolstadt - in ärztliche Behandlung begeben und die restlichen drei Pflichtspiele in 2024 nicht mehr an der Seitenlinie gestanden. Sportdirektor Stefan Böger (58) war in dieser Zeit interimsweise als Trainer eingesprungen.

Über die Art der Erkrankung hatte der dreimalige DDR-Meister keine Angaben gemacht.

"Dafür, dass ich die letzten Wochen voll und ganz für meine Genesung nutzen konnte, bin ich allen, die mich hierbei unterstützten und mir den Rücken freihielten, sehr dankbar. Nun fühle ich mich wieder bereit und freue mich darauf, dass es wieder losgeht und ich endlich wieder auf dem Platz stehen kann", wird Bürger in der Mitteilung des Vereins zitiert.