Fanmarsch vor Lok-Duell abgesagt: Jena-Fans müssen am Baumarkt parken

Der Gästeblock wird mit 1200 FCC-Fans restlos ausverkauft sein. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Der FCC hatte auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Aufruf mobil gemacht. Ursprünglich sollte es einen Autokorso vom Rastplatz Osterfeld zum Völkerschlachtdenkmal geben. Von dort aus wollten die Anhänger des FCC mit einem Fanmarsch zum Bruno-Plache-Stadion pilgern.

Die Pläne mussten nun abgeändert werden, denn die Polizei machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Den Einsatzkräften ist die Gefahr zu groß, dass es am Völkerschlachtdenkmal zu einem Aufeinandertreffen beider Fanlager kommt, die sowieso nicht gut aufeinander zu sprechen sind.

Der FC Carl Zeiss Jena teilte nun mit, dass die Route des Autokorsos geändert werden muss. Statt das Völkerschlachtdenkmal sollen mit dem Auto anreisende FCC-Fans dringend den Parkplatz des OBI-Marktes in der Chemnitzer Straße in Leipzig ansteuern. Das Gelände am Baumarkt wird am Sonntag der offizielle Gästeparkplatz für die Jenaer Fans sein - gegen eine vor Ort zu begleichende Parkgebühr von je 5 Euro, teilte der FCC mit.