Vater und Sohn nach Fußballspiel des Carl Zeiss Jena überfallen: Danach kassieren beide Schläge

Weimar - Nach dem Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena am Dienstagabend kam es in der Nacht zu Mittwoch in Weimar zu einem mutmaßlichen Überfall .

Einem Vater und seinem Sohn wurden ihre Fanschals entwendet. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei berichtet, war ein Vater zusammen mit seinem Sohn auf dem Heimweg nach Weimar. Kurz nachdem sie das Auto am Straßenrand geparkt hatten und der Sohn das Fahrzeug verlassen hatte, näherten sich vier bis fünf vermummte Personen und klauten Vater und Sohn ihre Fanschals des FC Carl Zeiss Jena.

Die Gruppe versteckte sich danach zunächst auf den angrenzenden Grundstücken und flüchtete im weiteren Verlauf in Richtung des Sportplatzes in der Bruno-Apitz-Straße, teilte die Polizei mit.

Als sich Vater und Sohn ihre Fanartikel zurückholen wollten, trafen sie auf eine weitere Gruppe. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eskalierte der Streit.

Der Vater wurde durch einen Faustschlag gegen den Kopf leicht verletzt und stürzte. Sein Sohn kassierte einen Schlag gegen das Kinn.