Erfurt gönnt sich eine Woche mehr Urlaub: Alle Testspiele von RWE und Jena

Erfurt/Jena - Die Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena befinden sich aktuell in der Sommerpause. Doch allzu lange wird die fußballfreie Zeit für die Regionalliga-Kicker nicht sein.

Bereits am 18. Juni wird beim FC Carl Zeiss Jena wieder das Training aufgenommen. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Die beiden namhaftesten Thüringer Fußballvereine hatten nach Ende der inzwischen abgelaufenen Regionalliga-Saison bereits den groben Fahrplan für die Sommerpause veröffentlicht. Inzwischen füllt sich auch der Terminkalender mit Testspielen.

Die Spieler des FC Carl Zeiss Jena steigen in etwas weniger als zwei Wochen wieder ins Training ein. Am 18. Juni bittet FCC-Cheftrainer Volkan Uluc (55) zur ersten gemeinsamen Einheit. Ab diesem Tag soll der Grundstein für eine bessere Saison gelegt werden. Jena belegte in der vergangenen Spielzeit Rang fünf.

Neben kräftezehrenden Trainingstagen stehen auch zahlreiche Testspiele auf dem Programm: