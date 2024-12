Vertrag automatisch verlängert: Jenas Kapitän Nils Butzen bleibt!

Mannschaftskapitän Nils Butzen (31) wird auch in der Saison 2025/2026 das Trikot des FC Carl Zeiss Jena tragen. © IMAGO / Picture Point LE

Wie der Fußball-Regionalligist erklärte, wird Mannschaftskapitän Nils Butzen (31) auch über den kommenden Sommer hinaus seine Fußballschuhe für den FCC schnüren.

Der gebürtige Thüringer kam in der aktuellen Regionalliga-Nordost-Saison bislang in allen 18 Ligaspielen zum Einsatz. Damit hat der Defensivallrounder eine bestimmte Anzahl an Spielen absolviert, woraufhin sich sein Vertrag automatisch um eine Saison bis Sommer 2026 verlängert.

"Ich bin nun 31 Jahre alt, weshalb wir uns vor der Saison ganz bewusst für eine derartige Regelung entschieden haben. Zum Glück bin ich topfit, habe nach wie vor riesigen Spaß, Fußball zu spielen, und fühle mich beim FC Carl Zeiss Jena einfach extrem wohl", wird Butzen in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Der 31-Jährige absolvierte in seiner bisherigen Karriere 18 Partien in der 2. Bundesliga und 206 Spiele in der 3. Liga. In dieser Zeit lief er für den 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock und den FSV Zwickau auf.