102 Punkte in 63 Spielen seit seiner Rückkehr: Trainer Dotchev ist der Vater des FCE-Erfolges!

Aue - Als Pavel Dotchev (58) am 12. Dezember 2022 als neuer, alter Trainer des FC Erzgebirge vorgestellt wurde, steckten die Veilchen tief im Abstiegskampf. Dotchev stabilisierte die Mannschaft, schloss 2022/23 mit dem souveränen Klassenerhalt ab. Letztes Jahr schnupperte Aue unter dem 58-Jährigen lange am Relegationsplatz. Und jetzt: geht die Dotchev-Elf mit makelloser Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen in die Länderspielpause.