Sachsenderby gegen Dynamo: Klare Ansage von Aue-Coach Dotchev

Aue - "Wir wollen aufsteigen! Aber wir sind nicht die Favoriten ...", schloss Coach Pavel Dotchev (58) auf der Pressekonferenz vor dem Sachsenderby gegen Dynamo Dresden am Freitagabend im Erzgebirgsstadion ab. So deutlich hatte sich der 58-jährige Trainerfuchs noch nicht zu den eigenen Ambitionen in dieser Saison geäußert.