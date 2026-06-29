16. Neuzugang fix! Aue feilt weiter am Regionalliga-Kader

Roudnice - Erzgebirge Aue feilt fleißig am Kader für die Regionalliga. Und das in doppelter Hinsicht! Seit Sonntag schwitzen die Veilchen im Trainingscamp im tschechischen Roudnice. Mit dabei ist Chadi Ramadan, der jüngste der mittlerweile 16 Sommer-Transfers.

Chadi Ramadan (22, r.) ist der jüngste der mittlerweile 16 Aue-Sommer-Transfers. © IMAGO / Beautiful Sports

Dass sich Aue mit dem 22-jährigen Offensivspieler vom BFC Preussen Berlin beschäftigt, pfiffen die Spatzen bereits Mitte Mai von den Dächern des Lößnitztals. Freitag wurden dann Nägel mit Köpfen gemacht und gleichzeitig Ambitionen untermauert.

Wie TAG24 erfuhr, hatte sich auch der Hallesche FC - einer der wohl ärgsten Konkurrenten, wenn es um den direkten Aufstieg in die 3. Liga geht - mit dem gebürtigen Berliner beschäftigt, der letzte Saison in 32 Regionalligapartien neun Buden machte und zwei weitere vorbereitete.

Auch ein paar Kilometer die Mulde flussabwärts beim FSV Zwickau wurde die Personalie erörtert. Letztlich machten die Veilchen das Rennen und fügen ihrem Kader das nächste Mosaiksteinchen hinzu.