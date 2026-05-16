Nach 23 Jahren: Aues Abschied vom Profifußball! Sind Ratifo und Ramadan Kandidaten für die Regionalliga?

Aue - 's is Feieromd, 's is Feieromd. Für Erzgebirge Aue gilt es, am Samstag Abschied zu nehmen. Mit dem Auswärtsspiel gegen Mitabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 enden 23 Jahre ununterbrochene Zugehörigkeit zum Profifußball. Zwar wird im Lößnitztal auch in der Regionalliga Nordost weiterhin unter Profibedingungen gespielt werden, nur ist die Spielklasse keine Profiliga mehr.

Der Abstieg steht bereits seit geraumer Zeit fest, trotzdem wird das vorerst letzte Spiel im Profifußball ein trauriges Kapitel für die Auer Veilchen. © picture point/Sven Sonntag

Wie schnell die Veilchen in den bezahlten Fußball zurückkehren, steht in den Sternen. Immerhin wurde am Montag die Trainerfrage beantwortet, indem der bisherige Interimstrainer und hauptamtliche Nachwuchschef Khvicha Shubitidze (51) zum Cheftrainer befördert wurde.

Er setzte sich letztlich in der Wahl durch das Präsidium gegen Christian Tiffert (44) durch, der durchaus Befürworter in den Gremien und entsprechend gute Karten auf den Trainerjob hatte.

Man entschied sich letztendlich für die interne Lösung - nach TAG24-Infos, weil es der Aufsichtsrat so wollte. Wer Shubitidze als NLZ-Chef folgt, bleibt abzuwarten.

Den ersten Pflock haben die FCE-Verantwortlichen jedenfalls eingeschlagen. Bei der Kaderplanung gab es hingegen noch keine einzige Vollzugsmeldung.

Torhüter-Talent Max Uhlig (19) ist als neue Nummer eins für die Regionalliga angedacht. Martin Männel (38) soll gehalten werden, allerdings nach entsprechenden Informationen künftig nur noch als Stellvertreter fungieren.