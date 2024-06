35.000 Euro für Choreo: Erzgebirge Aue legt Einspruch gegen Witz-Strafe ein

Fans von Erzgebirge Aue zeigten eine Choreografie mit weihnachtlichen Motiven beim Heimspiel gegen Duisburg. © Picture Point / Sven Sonntag

So weit, so gut, so optisch schön. Doch da hatten die Anhänger ihre Rechnung ohne den DFB gemacht.



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten mehr als ein halbes Jahr später im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro belegt!

Davon kann der Verein zwar bis zu 11.650 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2024 nachzuweisen wäre, aber diese Strafe ist ein ordentlicher Schlag ins Kontor!