"Darfst so nicht in den Zweikampf gehen": Aue-Coach Härtel nimmt sich Rotsünder Malone zur Brust
Aue - Erzgebirge Aue hat gegen den SSV Ulm letztlich aufgrund der zweiten Halbzeit verdient 0:3 verloren. Ausgerechnet in einem Spiel, welches wegen der Tabellenkonstellation nicht verloren werden durfte. Dazu kamen die Begleitumstände: Ein Patzer nach Ecke und Rot für den Kapitän.
Dass Aue bei Ecken des Gegners anfällig ist, war schon ein Thema in der Hinrunde. Da sah Martin Männel (37) am kurzen Pfosten bisweilen nicht gut aus. Diesmal erwischte es Louis Lord (22). Zum ersten Mal, seit er im Tor steht, leistete er sich einen gröberen Schnitzer.
Mirnes Pepic (30) brachte die kurz ausgeführte Ecke nach innen. Lord ging, von Tristan Zobel (22) bedrängt, hoch, pflückte das Leder aber nicht aus der Luft, sondern legte es Marcel Seegert (31) auf.
"Wir müssen das nochmal sauber analysieren und besprechen. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Muss er was sagen? Die einen sagen, er hat was gesagt. Das ist eigentlich eine sonnenklare Aktion: Da muss man nicht zu zweit hochgehen, weil kein Gegenspieler in der Nähe ist. Das ist eine deutliche Misskommunikation. Dass daraus der Ball runterfällt und das Tor entsteht, gibt sein Übriges", ordnete Cheftrainer Jens Härtel (56) den Rückstand kurz nach dem Seitenwechsel ein.
Mirnes Pepic: "Ich spiel' den Ball und der haut mich komplett um. Finde ich unnötig, ganz ehrlich"
Dem schloss sich Mirnes Pepics satter Schuss halblinks unter die Latte an. Aue nur zehn Minuten nach der Pause 0:2 hinten und nun völlig von der Rolle. Weil Kapitän Ryan Malone (33) Pepic wegflexte, spielte man die letzten 30 Minuten in Unterzahl und konnte froh sein, so O-Ton Marcel Bär (33), dass es nicht noch höher ausging.
Pepic, mit bandagiertem Knöchel, zu der Brutalo-Szene an der Mittellinie gegenüber TAG24: "Ich spiel' den Ball und der haut mich komplett um. Finde ich unnötig, ganz ehrlich. Es geht um die Gesundheit. Ich will ihm nichts unterstellen, aber bisschen Fingerspitzengefühl in solchen Situationen und mal nicht hingehen, bevor man jemanden verletzt. Das hätte auch viel schlimmer enden können."
Wenn man die Minuten vor dem harten Tackling sah, dann war Malone einer, der am galligsten wirkte.
Härtel: "Er wollte ein Zeichen setzen nach außen hin und auf der anderen Seite war viel Frust dabei. Mit seiner Erfahrung darfst du so nicht in den Zweikampf gehen. Zeichen kann man auch anders setzen. Da muss man nicht so hineingrätschen."
