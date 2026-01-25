"Darfst so nicht in den Zweikampf gehen": Aue-Coach Härtel nimmt sich Rotsünder Malone zur Brust

Aue hat gegen den SSV Ulm letztlich aufgrund der zweiten Halbzeit verdient 0:3 verloren. Dazu kamen: Ein Patzer nach Ecke und Rot für den Kapitän.

Von Michael Thiele

Aue - Erzgebirge Aue hat gegen den SSV Ulm letztlich aufgrund der zweiten Halbzeit verdient 0:3 verloren. Ausgerechnet in einem Spiel, welches wegen der Tabellenkonstellation nicht verloren werden durfte. Dazu kamen die Begleitumstände: Ein Patzer nach Ecke und Rot für den Kapitän.

Marcel Seegert (31, l.) nutzte den Patzer von FCE-Keeper Louis Lord zur Ulmer Führung. © IMAGO/Lucca Fundel Dass Aue bei Ecken des Gegners anfällig ist, war schon ein Thema in der Hinrunde. Da sah Martin Männel (37) am kurzen Pfosten bisweilen nicht gut aus. Diesmal erwischte es Louis Lord (22). Zum ersten Mal, seit er im Tor steht, leistete er sich einen gröberen Schnitzer. Mirnes Pepic (30) brachte die kurz ausgeführte Ecke nach innen. Lord ging, von Tristan Zobel (22) bedrängt, hoch, pflückte das Leder aber nicht aus der Luft, sondern legte es Marcel Seegert (31) auf. "Wir müssen das nochmal sauber analysieren und besprechen. Es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Muss er was sagen? Die einen sagen, er hat was gesagt. Das ist eigentlich eine sonnenklare Aktion: Da muss man nicht zu zweit hochgehen, weil kein Gegenspieler in der Nähe ist. Das ist eine deutliche Misskommunikation. Dass daraus der Ball runterfällt und das Tor entsteht, gibt sein Übriges", ordnete Cheftrainer Jens Härtel (56) den Rückstand kurz nach dem Seitenwechsel ein.

Aue-Cheftrainer Jens Härtel (56). © Picture Point/Gabor Krieg

Mirnes Pepic: "Ich spiel' den Ball und der haut mich komplett um. Finde ich unnötig, ganz ehrlich"