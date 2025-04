Abwehr-Puzzle! Wer bleibt den Veilchen weiter erhalten?

Aue - Nur sechs Spiele ohne Gegentor sind ein Beleg dafür, wo es bei Erzgebirge Aue mit am meisten hakt. Die Härtel-Elf hat jetzt schon mehr Gegentore bekommen, als in der kompletten letzten Saison. Ein Grund sind mit die permanenten Wechsel in der Viererkette, speziell in der Innenverteidigung.