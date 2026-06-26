Alle an Bord bei Erzgebirge Aue! "Wir wollen spielen"

Aue-Bad Schlema - Deutschland schwitzt und ächzt unter der Hitze. Temperaturen von weit über 30 Grad fordern ihren Tribut - und es soll in den kommenden Tagen noch heißer werden. Neu-Regionalligist Erzgebirge Aue will am Freitag um 18.30 Uhr in Marienberg und am Samstag um 16.30 Uhr bei Raschau-Markersbach aber zwei Testspiele bestreiten. Oder fallen die wetterbedingt aus?

Die Veilchen fahren mit voller Kapelle zu den Testspielen nach Marienberg und Raschau-Markersbach - auch um die Belastung bei der Hitze besser verteilen zu können. © Picture Point/Gabor Krieg

"Berechtigte Frage", sagt Aues Pressesprecher Lars Töffling. "Von unserer Seite aus nicht, wir wollen spielen. Ob die beiden Gastgeber das anders sehen, wissen wir noch nicht."

Der Sächsische Fußballverband hat schon alle Pflicht- und Testspiele im Nachwuchsbereich für das Wochenende hitzebedingt abgesagt. Die Kollegen aus Bayern sämtliche Partien.

"Unter diesen Bedingungen ist eine verantwortungsvolle Durchführung des Spielbetriebes nicht möglich", teilte der SFV mit. Der Verband stellt den Schutz der Spielerinnen und Spieler in den Vordergrund: "Bei den aktuell zu erwartenden Extremwerten reichen selbst erweiterte Maßnahmen wie zusätzliche Trinkpausen, Spielverlegungen oder reduzierte Belastungen nicht aus, um die Risiken auf ein vertretbares Maß zu senken", heißt es in der Mitteilung.

"Es ist gut möglich, dass die Gastgeber auf uns zukommen und die Spiele verschieben wollen, weil sie vielleicht nicht die Breite im Kader haben, um viel wechseln zu können. Aber bisher haben wir nichts gehört und gehen daher davon aus, dass die Partien über die Bühne gehen", so Töffling.