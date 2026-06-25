Weitere Personal-Veränderungen bei Aue: Leihspieler kommt, zwei Abgänge im Trainerteam
Aue - Weitere Personal-Veränderungen beim FC Erzgebirge Aue: Wie TAG24 bereits angekündigt hatte, kommt Leon Prosche (19) als Leihspieler vom 1. FC Union Berlin. Zudem gibt es zwei Veränderungen im Trainerteam.
Zunächst zu Leihspieler Leon Prosche: Der 1,88 Meter große Nachwuchs-Nationalspieler hat einiges drauf - er kann sowohl auf der Außenbahn als auch innen verteidigen. Bei Union Berlin verlängerte der 19-Jährige erst im Mai 2026.
"Leon Prosche ist hoch veranlagt, Union hat ihn bewusst vertraglich gebunden. Bei uns will er zunächst den Übergang von der U19 in den Männerbereich schaffen, seine Leistungen stabilisieren und Spielpraxis auf gehobenem Niveau sammeln", sagt Kaderplaner Steffen Ziffert (61).
Gleichzeitig bedankt sich Ziffert beim 1. FC Union Berlin für das Entgegenkommen und das Vertrauen.
Prosche ist definitiv ein Spieler mit Erfahrung. In Köpenick durchlief er seit der U13 das Leistungszentrum. Zudem bestritt er drei Länderspiele für die deutsche U17-Nationalmannschaft.
In 85 Spielen der Nachwuchs-Bundesliga schoss der Defensivspieler sieben Tore für Berlin, war außerdem mit Vorlagen an sieben weiteren Toren beteiligt.
Torwarttrainer und Videoanalyst verlassen die Veilchen
Veränderungen gibt es auch im Trainerteam der Veilchen. Torwarttrainer Alexander Kunze (55) und Videoanalyst Adam Susac (37) wechseln auf eigenen Wunsch in die 3. Liga. Für Susac geht's zum FC Hansa Rostock, bei Kunze ist der Verein noch unklar.
Ihre Positionen sind aktuell unbesetzt. Der FCE führt laut eigenen Angaben bereits Gespräche "mit potentiellen Nachfolgern, um die vakanten Positionen adäquat zu ersetzen".
Erst am Sonntag wurden neue Personal-Entscheidungen bei den Veilchen bekannt. Athletiktrainer Nils Brendel (30) verließ den FCE, Jan Hochscheidt (38) übernimmt seinen Posten.
Zudem soll Uwe Kramer (49) Teammanager werden. Er ersetzt Thomas Romeyke (57), der zu RB Leipzig abgewandert war.
Titelfoto: FC Erzgebirge Aue