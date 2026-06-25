Weitere Personal-Veränderungen bei Aue: Leihspieler kommt, zwei Abgänge im Trainerteam

Leon Prosche (19) kommt als Leihspieler vom 1. FC Union Berlin zum FC Erzgebirge Aue. © FC Erzgebirge Aue

Zunächst zu Leihspieler Leon Prosche: Der 1,88 Meter große Nachwuchs-Nationalspieler hat einiges drauf - er kann sowohl auf der Außenbahn als auch innen verteidigen. Bei Union Berlin verlängerte der 19-Jährige erst im Mai 2026.

"Leon Prosche ist hoch veranlagt, Union hat ihn bewusst vertraglich gebunden. Bei uns will er zunächst den Übergang von der U19 in den Männerbereich schaffen, seine Leistungen stabilisieren und Spielpraxis auf gehobenem Niveau sammeln", sagt Kaderplaner Steffen Ziffert (61).

Gleichzeitig bedankt sich Ziffert beim 1. FC Union Berlin für das Entgegenkommen und das Vertrauen.



Prosche ist definitiv ein Spieler mit Erfahrung. In Köpenick durchlief er seit der U13 das Leistungszentrum. Zudem bestritt er drei Länderspiele für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

In 85 Spielen der Nachwuchs-Bundesliga schoss der Defensivspieler sieben Tore für Berlin, war außerdem mit Vorlagen an sieben weiteren Toren beteiligt.