Altes Duell in neuem Glanz: Stahls Arena ist gegen Aue erstmals ausverkauft

Aue - Es hat schon etwas Nostalgisches, wenn der FC Erzgebirge am Dienstag in der dritten Runde des Sachsenpokals bei der BSG Stahl Riesa aufläuft. Die lila-weiße Fanszene hat in Anlehnung an die alten DDR-Oberligazeiten zur Oldschool-Mottofahrt mit dem Zug aufgerufen. Und auch in Riesa sind sie komplett aus dem Häuschen. Die Feralpi Arena ist mit 3600 Zuschauern erstmals ausverkauft und soll in schönstem Glanz erstrahlen.