Aue-Abwehrspieler Majetschak: "Haben deutlich höhere Qualität, als wir zuletzt gezeigt haben!"

Aue - Nur zwei Niederlagen aus den letzten zwölf Partien klingen wie die Bilanz eines Aufstiegsaspiranten. Und tatsächlich haben nur Verl und Rostock von Spieltag acht bis 19 seltener verloren als Erzgebirge Aue . Das zeigt: Jens Härtels (56) Elf hat sich nach dem schwachen Saisonstart merklich stabilisiert. Nur der große Wurf gelang eben noch nicht.

Julian Guttau (26) wird bei den Veilchen sehnsüchtig zurückerwartet. © picture point/Sven Sonntag

Zeitgleich vier Siege und sechs Remis sorgten lediglich dafür, den zwischenzeitlichen Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze aufzuholen. Aber die Richtung stimmt - ausgenommen solche Rücksetzer wie zum Beispiel das 0:2 gegen Mannheim oder die erste Halbzeit in Verl.

"Wir wollten eine Reaktion zeigen, zeigen, dass wir zu Unrecht dort stehen. Wir haben eine deutlich höhere Qualität, als wir in den letzten Spielen gezeigt haben", unterstrich Erik Majetschak (25) vor dem Gang in die Weihnachtsferien.

Wie wird diese Qualität 2026 kontinuierlich auf den Platz gebracht? Majetschak: "Ich glaube, dass wir im hinteren Drittel schon immer stabil gestanden haben. Was uns abging, war die Torgefahr nach vorne."

Der Innenverteidiger weiter: "Jetzt haben wir gegen Schweinfurt vier Tore gemacht, was für alle sehr erfreulich ist, dass wir es schon noch können. Wenn dann noch Marcel Bär (33) und Julian Guttau (26) zurückkommen, zwei absolute Unterschiedsspieler in der Liga, dann glaube ich, dass wir noch mehr Qualität haben."