Zu anfällig bei Ecken: Aue vergeigt gegen Mannheim

Aue - Das war nix! Erzgebirge Aue vergeigt sein Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim vor 9221 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Dabei zeigte sich einmal mehr, dass man bei gegnerischen Eckbällen extrem anfällig ist.

Freude bei Mannheim: Nach 19 Minuten lochte Niklas Hoffmann (2. v. r.) ein und brachte den SV Waldhof in Führung. © picture point/Sven Sonntag

Die Veilchen starteten exakt wie vorausgesehen. Bedeutete: Paul Seidel begann links in der Viererkette für den verletzten Anthony Barylla und Luan Simnica ersetzte den gesperrten Eric Uhlmann im zentralen defensiven Mittelfeld.

Es war nicht das einzig Vorhersehbare. Gleiches galt für die Herangehensweise der Gäste, die über den pfeilschnellen Kennedy Okpala kamen. Den bekam Aues Defensive nicht in den Griff.

Arianit Ferati mit dem Ball auf den Buwe-Stürmer, der gleich zwei Gegenspieler auswackelte. Erik Majetschak klärte in höchster Not zwar zur Ecke, aber was das in dieser Saison bedeutet, sah man bereits gegen Havelse oder Osnabrück.

Ferati mit der Eingabe auf Höhe des kurzen Pfostens zum ungedeckten Niklas Hoffmann (19.) - 0:1.

Und Aue? In der ersten halben Stunde nur zwei Strafraumaktionen sprachen Bände. Der Sturm war nicht viel mehr als ein laues Lüftchen. Maximilian Schmid war komplett abgemeldet, genauso Julian Guttau. Mika Clausen und Marvin Stefaniak probierten es, konnten aber auch kaum Akzente setzen.