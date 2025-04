Aue auf Stürmersuche: Verstärkung aus Saarbrücken?

Nächste Saison Teamkollegen beim FCE? Aues Maxim Burghardt (20, l.) und Julian Günther-Schmidt (30). © Picture Point/Gabor Krieg

Seit sich der 32-Jährige in Rostock die Schockverletzung zuzog, traf Aue in fünf Spielen dreimal, verlor vier von fünf Ligapartien und blieb dreimal komplett ohne eigenes Tor. Zwar klemmt's auch in der Defensive extrem, denn 55 Gegentore sind ligaweit der fünftschlechteste (!) Wert, aber 45 eigene Tore sind eben auch der siebtschlechteste Wert. Und Bär hat mit elf Treffern nahezu ein Viertel davon erzielt.

Man hat es versäumt, einen Back-up aufzubauen. Ricky Bornschein (25) hat diese Rolle - auch verletzungsbedingt - nie ausfüllen können. Unter der Hand spürt man die Enttäuschung der Verantwortlichen mit dem Neuzugang von Fürths Zweiter - und sieht sich händeringend nach einer Lösung für den Sommer um.

Hier haben Sportchef Matthias Heidrich (47) und Co. ein Auge auf Julian Günther-Schmidt (30) vom 1. FC Saarbrücken geworfen.

Heidrich bezeichnete ihn auf TAG24-Nachfrage als "guten Stürmer", wollte sich aber nicht tiefer in die Karten schauen lassen. Erste Gespräche soll es aber gegeben haben.