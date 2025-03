Emotionales Statement: Aues Bär äußert sich nach Horror-Verletzung

Aue/Braunschweig - "Ein herzliches 'Glück auf' von meiner Seite. Wie ihr seht, ich lebe noch. Mir geht's gut, ich bin auf dem Weg der Besserung, habe die OP gut überstanden und sie ist auch gut verlaufen." Marcel Bär (32) meldete sich am Sonnabend in einem emotionalen Statement auf Instagram erstmals nach seinem Achillessehnenriss , den er sich am Mittwochabend im Spiel seines FC Erzgebirge in Rostock zugezogen hatte.

"Ich möchte einfach 'Danke' sagen. Danke an jeden einzelnen, der an mich gedacht hat. Danke für die ganzen Genesungswünsche. Seien es Vereine aus der Liga, Mitspieler, Gegenspieler, euch Fans: Vielen, vielen Dank! Das gibt mir viel Kraft und Halt", zeigte sich Bär tief berührt.

Es war eine Szene, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Bär mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegend, als er sich ohne Gegnereinwirkung die Horror-Verletzung zuzog, die für Aues Toptorjäger das vorzeitige Saison-Aus bedeutete.

Voller Dank meldete sich Marcel Bär mit einem Video auf Instagram. © Screenshot/Instagram

Momentan hält sich der Angreifer bei seiner Familie in Braunschweig auf, wo er bereits am Montag in die Reha startet.

Bär: "Ich weiß, dass ich viel Kraft und Zeit investieren muss, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber ich bin vom Kopf her klar und hab' die mentale Stärke, einfach wiederzukommen und freue mich, wenn ich wieder auf dem Platz stehen kann - auch wenn es ein langer Weg wird."

Die Unterstützung aller und gerade auch die seitens des FC Erzgebirge gebe ihm die Motivation, durch "diese harte Phase hindurchzukommen".

An seine Mitspieler und alle Auer Fans hat "Cello" zum Schluss noch eine ganz besondere Botschaft: "Ich werde meine Mannschaftskameraden supporten, wo es nur geht. Ihr könnt mich immer erreichen. Mein Handy ist immer an. Auf eine erfolgreiche Restsaison und ich freue mich, euch wiederzusehen. Macht's gut und viel Erfolg am Sonntag gegen Mannheim!"