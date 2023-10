Aue beendet Durststrecke: Tashchy & Seitz schießen Saarbrücken ab!

Aue - Der FC Erzgebirge Aue beendet am Samstagabend die englische Woche mit einem hart erkämpften, aber zugleich hochverdienten 2:0 (0:0)-Heimsieg über den 1. FC Saarbrücken.

Kurz vor der Pause war es erneut ein Standard, der den Fans ein lautes Raunen entlockte. Marvin Stefaniak (45.+1.) touchierte mit seinem Freistoß aus zentraler Position das Tornetz. In Summe war Aue das aktivere Team, spielte sich aber zu selten in den Strafraum hinein.

Die Veilchen zeigten sich in der ersten Halbzeit bissig und ließen gegen die Gäste aus dem Saarland kaum Strafraumaktionen zu. Brenzlig wurde es lediglich, als Kasim Rabihic (23.) im Rückraum relativ frei zum Abschluss kam. Martin Männel faustete den Ball aus der Gefahrenzone.

FCE-Coach Pavel Dotchev veränderte seine Mannschaft gegenüber dem ernüchternden 0:4 unter der Woche in Münster auf drei Positionen. Die Innenverteidigung wurde komplett neu gebildet mit Erik Majetschak und Niko Vukancic, der nach Gelbsperre zurückkehrte. Dazu rückte der wieder genesene Marcel Bär für Steffen Meuer in die Sturmspitze.

In der 65. Minute schob Aue-Spieler Boris Tashchy zum 1:0 ein. © Picture Point/Gabor Krieg

Hinten stand die Dotchev-Elf dagegen relativ sicher, sieht man von der verunglückten Rückgabe von Vukancic (46.) ab, der Männel etwas in die Bredouille brachte. Die Partie nahm an Fahrt auf und erlebte ihre Schlüsselszene in der 58. Spielminute, als der ehemalige Auer Calogero Rizzuto nach taktischem Foul mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Aue spielte über eine halbe Stunde mit einem Mann mehr und auf die eigene Fankurve zu, was dazu führte, dass Saarbrücken am eigenen Strafraum eingeschnürt wurde.

Seitz (64.) scheiterte zunächst an Paterok, doch nur Augenblicke später klingelte es dann doch. Stefaniak spielte von links scharf auf den ersten Pfosten, wo Boris Tashchy (65.) den Ball unter unfreiwilliger Mithilfe von Bone Uaffero mit links an Paterok vorbeischob.

Saarbrücken blieb zwar in Unterzahl gefährlich, doch Seitz (74.) schloss einen eigenen Konter nach schöner Eröffnung von Jakob und Tashchys Weiterleitung mustergültig zur Vorentscheidung ab.

Damit endet die Durststrecke der Veilchen, die sich durch den ersten Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Folge vorübergehend auf den dritten Platz hocharbeiten.