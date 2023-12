Aue bestreitet Finale gegen Ex-Veilchen Testroet

Aue - Der Kreis schließt sich am heutigen Dienstagabend in Ingolstadt. Vor elf Monaten trat der FC Erzgebirge als Abstiegskandidat im Audi-Sportpark an. Es war das erste Pflichtspiel im neuen Jahr, das erste unter Pavel Dotchev nach dessen Rückkehr auf den Trainerstuhl. Gegen die Schanzer beschließen die Veilchen auch das Kalenderjahr, ein Jahr mit Auf und Abs.