Aue-Coach Dotchev geht in seine 22. Drittliga-Saison: "Du atmest dieses Gefühl"

Aue - Braun gebrannt, gut erholt und gelaunt, lächelnd: Nach seinem Urlaub auf Mallorca und in seiner Heimat Sofia sind die Akkus von Aues Trainer Pavel Dotchev (58) wieder aufgeladen. Am morgigen Mittwoch beginnt die Vorbereitung des FC Erzgebirge Aue auf die Drittliga-Saison 2024/2025. Für den Bulgaren ist es sage und schreibe die 22. im Sommer in seiner Laufbahn.

Seine Erfahrung kann wohl kaum einer in der 3. Liga toppen: Pavel Dotchev (58) geht bereits in seine 22. Drittliga-Saison. © picture point/Sven Sonntag

Seit der Saison 2002/2003 ist Dotchev Trainer. 602-mal saß er bisher bei Punktspielen auf der Trainerbank. Hat er da überhaupt noch Lampenfieber bei einem Trainingsstart? Kribbelt es noch, wenn er sich wieder die Fußballschuhe anzieht?

Der 58-Jährige packt sein charmantestes Lachen aus: "Wenn es nicht so wäre, hätte ich schon längst aufgehört", sagt er. "Es ist immer wieder etwas Besonderes, weil es auch in fast jedem Jahr etwas Neues war", ergänzt er.



Er spricht damit das Thema an, dass nach einer Saison die Mannschaften häufig bunt durchgemischt werden, was Zu- und Abgänge angeht. Dotchev hat schon so manchen Neuaufbau eines Teams erfolgreich gemanagt, auch in Aue.

Man denke nur an sein erstes Engagement vor jetzt schon neun Jahren. 2015 stand er im Juni vor dem Nichts, holte viele junge Leute, baute zwei, drei erfahrene mit ein. Und alle sind sie heute noch Kult im Schacht.

Aber auch im Vorjahr war es fast ein Neuanfang nach einer verkorksten Saison - bis er im Dezember 2022 wieder sein Amt beim FCE antrat.