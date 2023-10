Aue-Coach Dotchev nach Heimniederlage: "Dürfen nicht so viele Ecken verursachen"

Aue - "Wir haben hohen Aufwand betrieben, aber am Ende ist Regensburgs Spiel aufgegangen", brachte es Maximilian Thiel (30) nach dem 0:1 (0:0) gegen den SSV Jahn in der Mixed-Zone treffend auf den Punkt.

Maximilian Thiel (30, r.), hier gegen Andreas Geipl vom SSV Jahn Regensburg (31), kassierte am Sonntagabend mit den Veilchen die erste Heimniederlage der Saison. © picture point/Sven Sonntag

Der FC Erzgebirge Aue fuhr viel Aufwand, fand gegen diszipliniert verteidigende Gäste aber keine Mittel im letzten Drittel Fahrt aufzunehmen und kassierte überdies erstmals in dieser Saison ein Gegentor nach Standards, sodass unter dem Strich die erste Heimniederlage stand.

"Sehr engagiert, sehr aufwendig, sehr intensiv und viele Emotionen auf beiden Seiten", resümierte Veilchen-Coach Pavel Dotchev (58) hinterher. Es war eine dieser für die 3. Liga so typischen Begegnungen, geprägt von Intensität, wo Nuancen den Ausschlag geben.

Aue hatte zwei Gelegenheiten durch Maxi Thiel (42.) und Luc Elsner (90.+5.), die beide von Jahn-Keeper Felix Gebhardt (21) zunichtegemacht wurden. Dazwischen war viel Leerlauf, dafür aber Kampf um jeden Zentimeter zwischen den Strafräumen.

Auf der Gegenseite stand ein Pfosten-Knaller von Noah Ganaus (22), den Martin Männel (35), wenn er etwas weiter links gekommen wäre, nicht mehr erreicht hätte. Dazu erspielten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Ecken, was letztlich entscheidend war.