Joker-Wahnsinn geht weiter! Meuer, Schwirten und Bär bescheren 4. Aue-Sieg

Aue - Die Serie hält! Der FC Erzgebirge Aue setzt sich am Sonntagnachmittag im Ost-Derby gegen den Halleschen FC vor 13.654 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 3:1 (0:1) durch und bleibt damit auch das sechste Spiel in Folge ungeschlagen.

Dazu setzte das frühe Anlaufen des Gegners Aue schon beim Spielaufbau in der hintersten Kette vor Probleme. Und das hatte Folgen! Nach eigenem Freistoß ging es über zwei Stationen wieder zurück zu Keeper Martin Männel, der den Ball unter Druck nach vorne schlug, was komplett missglückte. Marco Wolf fing die Kugel ab, ließ abtropfen zu Dominic Baumann (25.), der aus rund 15 Metern verwandelte - 0:1.

Kurzfristig ergab sich für Cheftrainer Pavel Dotchev eine Änderung, da sich Anthony Barylla im Abschlusstraining verletzte (Diagnose offen). Steffen Nkansah rückte an Stelle des 26-Jährigen rechts in die Innenverteidigung.

Ausgleich! Aue-Spieler Steffen Meuer (r.) wird nach seinem Treffer zum 1:1 gefeiert. © picture point/Sven Sonntag

FCE-Coach Dotchev reagierte nach einer Stunde, indem er Marvin Stefaniak, Maxi Thiel und Steffen Meuer neu hineinbrachte, was sich sofort bezahlt machte.

Stefaniak servierte eine Ecke von rechts in den Rückraum des Sechzehners, wo Meuer (62.) den Ball volley nahm - 1:1. Fast hätte auch der dritte Joker sofort gestochen, doch Thiels Abnahme (68.) geriet zu unpräzise.

Die starke Bank gab bereits in den vorangegangenen Partien in der Schlussphase den entscheidenden Ausschlag zugunsten der Veilchen und so sollte es auch diesmal sein.

Dotchev zog in der 77. Minute mit Joshua Schwirten und Korbinian Burger die letzten Trümpfe und bewies erneut ein goldenes Händchen. Ex-Veilchen Tom Baumgart klärte mit dem Kopf zu kurz vor die Füße von Schwirten (79.), der den Ball mit rechts unter Kontrolle brachte und platziert ins linke Eck abschloss - 2:1.

In der wilden Nachspielzeit verhinderte Männel (90.+6.) erst bockstark gegen Jonas Nietfeld den Ausgleich, dann konterten Thiel und Bär (90.+6.) die Gäste aus - 3:1. Deckel drauf, Ostderby gewonnen!